Su Mussolini e il pregiudizio Alessandra a favore della Gpa si leva il solito stupore

'L'ultima udienza di', titola Ezio Mauro a centro pagina. In spalla spazio alle elezioni (... In spalla spazio al tema della carne sintetica ('Divieto e'). DOMANI 'È Renzi la terza ...comune che i lavoratori non siano in grado di apprezzare la "cultura" nella forma di ...ed era diventato comunista durante gli anni dell'università nell'Italia fascista di BenitoÈ mai possibile che la procuratrice Sanzari non ne abbia contezza' Quindi 'un...: 'Indegno di un paese civile' Le proteste sui social si rincorrono. L'eurodeputata Elisabetta ...

Alessandra Mussolini: «Indegno quello che è accaduto a Padova» Gayburg

Nell'eccitazione dell'organizzazione forzanovista Provita Onlus e di alcuni politici di destra, la procura di Padova ha impugnato 33 atti di nascita di bambini con due mamme trascritti dal 2017.