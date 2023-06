Su 4R di luglio - Toyota WeHybrid | guida al risparmio - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 29 giugno 2023) Chiun'auto ibrida lo sa, ogni metro è buono per cercare di viaggiare in elettrico. Perché oltre alstesso di benzina, spesso chi è al volante cerca di mettersi alla prova, sfidando sé stesso per cercare di migliorare i dati di consumo. E su questo meccanismo le Case hanno puntato molto, sviluppando dei veri e propri indicatori d'efficienza che aiutano a contenere il dispendio di benzina. La, invece, è andata oltre, creando, un vero e proprio ecosistema pensato non solo per migliorare la, insegnando come consumare meno, ma anche per premiare itori più virtuosi con degli sconti applicabili, per esempio, alle rate di noleggio o ai tagliandi. Tutto si gestisce dall'applicazione MyT che, oltre a fornire varie funzioni come la geolocalizzazione ...