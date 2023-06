Studenti promossi dopo aver sparato alla prof | Crepet | “Inutile bocciare Avrei mandato i ragazzi tutti i pomeriggi in ospedale per far capire loro cos’è la sofferenza”

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 29 giugno 2023) "Si dice che sono i genitori a essere impotenti: perché, le istituzioni vi sembra che non lo siano? Lascia allibiti che tutto quello che ha potuto fare Giuseppe Valditara come ministro dell’Istruzione sia stato far sì che il 9 in condotta attribuito ai dueresponsabili della vicenda diventasse un 6 e un 7. Come se questo cambiamento fosse una punizione inaudita che farà riflettere una generazione”. L'articolo .