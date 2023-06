'La presidente Meloni - aveva detto Conte prima che i suoi colleghi srotolassero lo- ... Per questo annuncio il voto fermamente contrario del'. La seduta brevemente ripresa è stata poi ...... realtà Lgbtq+ e partiti politici (+Europa,, Sinistra italiana) sono proprio loro, le Famiglie Arcobaleno , con losu cui campeggia la scritta: " L'amore non si annulla in tribunale ". ......in testa alcuni sindaci e consiglieri comunali della città metropolitana di Milano e lo: ...battaglia sui diritti la faremo con chi vuole La segretaria ha risposto a chi le ha chiesto ...

Striscione m5s alla Camera contro decreto lavoro, seduta sospesa La7

(LaPresse) Protesta alla Camera da parte del Movimento Cinque Stelle. Al termine dell'intervento del presidente Giuseppe Conte, i ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-d9d462e6-704b-c2e6-5fc2-49ce3c1bc6 ...