Stringara | «D’Ambrosio lo terrei sempre Inter | a centrocampo manca…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 29 giugno 2023) L’ex calciatore dell’analizza la situazione delnerazzurro, individuando un carenza. Inoltre l’ospite di Radio Sportiva dice la sua sull’addioista diPRONTO – Paoloavanza alcune considerazioni suldell’: «Quest’anno c’è stato l’infortunio di Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu secondo me è stato la scoperta dell’. Sono contento per Simone Inzaghi perché ha creduto nel turco per questo ruolo e ha fatto benissimo. Quello di Brozovic poi non è stato un rientro precipitoso perché gli altri hanno fatto benissimo. All’potrebbe mancare un centrocampista fisico, di rottura, che sia un saltatore forte di testa. Qualcuno ...