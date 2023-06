Strategia globale dell’Europa e il ruolo dell’Italia Il convegno della Spes

(Di giovedì 29 giugno 2023) Lae il. È questo il titolo delpromosso dalla scuola di politiche economiche e sociali “Carlo Azieglio Ciampi” e da Aises con il patrocinioCommissione Europea, in programma venerdì 7 luglio a partire dalle 9 nello Spazio Europa David Sassoli a Palazzo Venezia. L’appuntamento è suddiviso in due panel principali. Si parte alla mattina con la lectio magistralis “Patria italiana e patria europea” tenuta da Maurizio Viroli, professore emerito di teoria politica, Università di Princeton. I saluti introduttivi saranno invece affidati a Valerio De Luca, direttore e fondatore,Academy Carlo Azeglio Ciampi, presidente, Euro-Atlantic Council e Luigi Fiorentino, direttore dei programmi di ...

... confermando l'importanza e la centralità dell'Italia nelladi crescita dell'azienda e ... forse il mercato più significativo a livello, non solo per la domanda, ma anche per la ...... confermando l'importanza e la centralità dell'Italia nelladi crescita dell'azienda e ... forse il mercato più significativo a livello, non solo per la domanda, ma anche per la ...La scelta dellacomunicativa è molto curiosa: tre calciatori del Padova infatti scendono ... che rappresenta anche la popolazione più esposta all'HIV, perché se è vero che a livelloi ...

Strategia globale dell'Europa e il ruolo dell'Italia. Il convegno della ... Formiche.net

Il fondo investirà a livello globale in titoli a reddito fisso emessi da società resilienti di alta qualità in diverse aree geografiche e settori ...Pagamenti digitali, nuova partnership strategica: Axerve integra la piattaforma PPaaS di Ingenico e migliora l'esperienza dei merchant ...