...interrogato lunedì scorso a Roma dai magistrati delle Dda nissena e anche di Firenze per le... Di lui parlò anche il pentito Santino Di Matteo, padre del piccolo Giuseppe assassinato dalla, ......chiusa per l'irritazione della famiglia Berlusconi dopo le puntate sui presunti rapporti tra...due imprenditori ci sarebbero stati anche i servizi giornalistici trasmessi da Giletti sulle...... era libero in attesa del processo d'appello, ma è stato intercettato dalle Procure di Firenze e Caltanissetta, che indagano sulledi "terrorismo mafioso" del 1992 e 1993. L'ordinanza d'...

Stragi mafia, Bellini indagato a Caltanissetta e Firenze - Sicilia Agenzia ANSA

Paolo Bellini, ex di Avanguardia nazionale, è indagato dalla Procura di Caltanissetta per la strage di Capaci. Sarebbe stato già interrogato lunedì scorso a Roma dai magistrati delle Dda nissena e anc ...