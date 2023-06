Strage Bologna | arrestato Bellini | ex Avanguardia nazionale in carcere a Spoleto

(Di giovedì 29 giugno 2023) (Adnkronos) – E' statoPaolo, ex, condannato circa un anno fa all'ergastolo in primo grado dalla Corte d'assise dicome uno degli esecutori materiali delladella stazione didel 2 agosto 1980. "è aldi– ha detto all'Adnkronos l'avvocato difensore Antonio Capitella". L'arresto sarebbe avvenuto su ordinanza della corte d'Assise d'appello di. Alle 13, nella Procura Generale della Repubblica di, il Procuratore Generale facente funzione Lucia Musti terrà una conferenza stampa, alla presenza di Personale della Polizia di Stato di-Digos, del nucleo di Polizia ...

