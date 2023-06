Strage al Ria | il ristorante dei soldati e dei reporter

(Di giovedì 29 giugno 2023) A Kramatorsk si scava ancora. L’attacco che durante la serata di martedì aveva colpito ilRia, in pieno centro, è stato devastante. Almeno 11 vittime accertate, di cui 4 first appeared on il manifesto.

Sono tra le vittime della strage di Kramatorsk. I servizi di Kiev arrestano un ucraino con l'accusa di aver aiutato i russi a colpire il ristorante. Wsj: 'Prigozhin voleva catturare i vertici militari ...«Una tristezza e un dolore insopportabile, non perdoneremo». Le parole del Dipartimento dell'istruzione di Kramatorsk raccolgono la rabbia e il dolore che crescono in Ucraina ...