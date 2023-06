Stefanini-Hsieh oggi in tv | orario | canale e diretta streaming qualificazioni Wimbledon 2023

(Di giovedì 29 giugno 2023) Lucreziaaffronterà Su-Weinel turno decisivo delledi, terzo Slam della stagione. La tennista azzurra, accreditata della 18^ testa di serie, è chiamata ad un ultimo sforzo dopo le belle vittorie ai danni di Alves e Hon. Servirà però la partita perfetta contro la veterana, precipitata nel ranking dopo un lungo stop ma più pericolosa che mai. La tennista di Taipei ha sconfitto finora le americane Vickery e Day, entrambe in due set, e scenderà in campo con i favori del pronostico. COPERTURA TV MONTEPREMI TABELLONE FEMMINILEscenderanno in campo, giovedì 29 giugno, come 1° match dalle ore 12:00 italiane (le 11:00 locali) sul Court 13. Non sarà possibile seguire il ...

Priscilla Hon (AUS) 62 76(4) Turno di qualificazione (18) Lucrezia(ITA) c. Su - Wei(TPE) LIVE SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONE QUALIFICAZIONI MASCHILI TABELLONE QUALIFICAZIONI ...18 Lucrezia(n. 110 WTA) che se la dovrà vedere con una vecchia volpe come la 37enne Su - Wei, giocatrice di grande esperienza e soprattutto dotata di grande manualità. Qui sotto il ...COURT 5 Ore 12:00 - Mayot vs Gigante a seguire - Stevanovic vs Bassols Ribera COURT 12 Ore 12:00 - Marozsan vs Marterer a seguire -vsCOURT 13 Ore 12:00 - Arnaldi vs Ferreira Silva a ...

Qualificazioni Wimbledon 2023: Lucrezia Stefanini batte anche Priscilla Hon ed è a un passo dal tabellone principale OA Sport

Matteo Arnaldi, Matteo Gigante, Mattia Bellucci e Lucrezia Stefanini sono impegnati nel turno decisivo delle qualificazioni di Wimbledon , terzo ...Lucrezia Stefanini supera anche il secondo turno nelle qualificazioni femminili di Wimbledon, e vede dunque i Championships letteralmente a un passo. Sui campi di Roehampton è l'australiana Priscilla ...