Stazione di Bergamo | in tre svaligiano generi alimentari dal Frecciarossa Uno di loro ha commesso 12 reati | va in carcere

(Di giovedì 29 giugno 2023) PIAZZALE MARCONI. Tre senza fissa dimora entravano nel treno per dormire e poi prendevano cibo e alcolici durante le notti invernali.

... giovedì 29 giugno, al suo titolare dai Carabinieri delladi Grumello del Monte. L'... Pertanto, all'ennesima segnalazione, il Questore diha disposto la sospensione dell'attività che ......nel Frecciarossa e rubavano cibo e bevande I furti sono stati eseguiti tra marzo e aprile sul convoglio Alta Velocità Frecciarossa 1000 in sosta ogni notte nellaferroviaria didalle ...... dalla Roma - Pescara all'Anello di Palermo e la Potenza - Metaponto, dal collegamento tra ladie l'Aeroporto Orio al Serio al Corridoio plurimodale Adriatico Itinerario Maglie - ...

Stazione di Bergamo, in tre svaligiano generi alimentari dal ... L'Eco di Bergamo

Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...