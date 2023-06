“Stanno insieme di nascosto” Uomini e Donne | scoop pazzesco | “Li abbiamo scoperti”

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 29 giugno 2023) Sono anni che non fa più parte del cast di, eppure Giorgio Manetti resterà sempre tra i protagonisti del trono over che ci sia o meno. Ogni volta che la telecamere inquadra Gemma Galgani, il pensiero va anche a lui e al loro iconico e tormentato amore. Ora lo, frequenta chi tutti credono? Le voci sul loro conto ci sono sempre state e adesso si starebbero facendo più concrete. L’ex cavaliere del trono over disarebbe molto attivo sui social recentemente, dettaglio visto da tutti, ed anche un’altra ex stella dello studio di Maria De Filippi farebbe lo stesso con Giorgio Manetti. Chi è?, conferme su Giorgio Manetti e l’ex dama del programma Sin dai tempi in cui entrambi sedevano ancora nel parterre di ...