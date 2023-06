Sta meglio Madonna dimessa dall' ospedale | ma il tour rimane sospeso

Niente diper un uomo di cinema come Aurelio De Laurentiis, anche se gli altri protagonisti non sembrano divertirsi troppo. Anzi, c'è pure chiperdendo la pazienza e assicura di non voler ...Madonna in ospedale per un'infezione batterica:, non è più intubata 28 Giugno 2023 Madonna avrebbe dovuto iniziare il Tour di Celebration di sette mesi nelle prossime settimane in 45 città ..., dopo le numerose proteste, è stata accordata la presenza di un infermiere ma solo nel ... Sull'episodiofacendo i dovuti accertamenti il sindaco Primo Bosi, particolarmente critico nei ...

Madonna non è più intubata e sta meglio. Il manager: “È sulla strada del pieno recupero” la Repubblica

L'agente della popstar ha fatto sapere che Madonna ha lasciato la clinica dove, da sabato, era ricoverata a causa di una grave infezione batterica, che ha messo a rischio la sua vita ...Una fonte ha rivelato a People che la regina del pop, dopo il ricovero per una «grave infezione batterica», «si sente meglio ed è tornata a casa». Notizia confermata da Bbc e Cnn: «Si sta riprendendo» ...