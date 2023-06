Sposi vip tutti in bianco La scoperta un mese dopo il grande giorno | il vero matrimonio top secret

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 giugno 2023) Nozze vip in total white per entrambi gli. Il, in realtà, è stato celebrato ilscorso ma solo nelle ultime ore il cantante e la modella e istruttrice di fitness hanno reso partecipi i fan con le immagini del loro. Si sono lasciati fotografareaver pronunciato il fatidico sì: negli scatti, pubblicati sui rispettivi profili social, posano mano nella mano, sorridono all’obiettivo e si baciano innamorati. Non si conosce però né la location del, né la lista degli invitati. L’unica cosa certa è che i due si sono lasciati fotografare sullo sfondo di un panorama principesco da Katarina Fedora. Cerimonia topquella andata in scena lo scorso 23 maggio, a meno di un anno da quando si sono innamorati. ...