Spezia | chiesto il prestito di un baby-bomber all'Inter

... ma siamo finiti in una fase di attesa; Hien (Verona) e Holm () per il momento non sono ... I due club hannoinformazioni ma non sono mai arrivati ai 70 milioni più bonus richiesti dall'...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana Evidenza [ 08/01/2023 ] Trae Lecce è solo ... Lecce - a quanto si è saputo - hadi poter concentrare le risorse dei punti nascita minori " ...... il croato non avrebbe accettato la proposta di un triennale e avrebbeun contratto di due ... Anche Agudelo è pronto a lasciare loe il calcio italiano per l'Al - Nasr di Dubai (negli ...

La Spezia, lo stadio del futuro. Ecco come sarà il nuovo Picco LA NAZIONE

Zanetti ha chiesto alcuni rinforzi per la prossima stagione per il suo Empoli. Riconfermato dopo la grande annata, il tecnico chiede almeno quattro acquisti.Presentato il progetto. Un investimento da 12 milioni di euro, iva esclusa, con il contributo di 3,8 milioni dalla Regione. Ci saranno i ’field box’ a bordo campo con 257 posti e un’area hospitality d ...