Sperimentavano esplosivi e pubblicavano video | aperta un' indagine

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 29 giugno 2023) In comune avevano una passione per armi edconvidisa attraverso un canale Telegram, dove si scambiavano consigli anche su come fabbricarle in casa, un gruppo di adolescenti provenienti da diverse zone d'Italia. Questo è quanto appurato dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano al termine di una complessa attività di polizia giudiziaria, condotta tra ottobre 2022 e febbraio 2023. Al termine dell', sono state eseguite otto perquisizioni nelle città di Avellino, Lecce, Milano, Pisa, Sassari, Nuoro e Treviso. I fatti illeciti emersi con l'operazione del COSC di Milano, rientrano in una più ampia problematica di utilizzo distorto dei social network e delle altre risorse della Rete da parte di giovani e giovanissimi.