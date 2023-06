Spalletti dona la maglia autografata di Maradona a un bambino gravemente malato

(Di giovedì 29 giugno 2023) A Ischia, dovesta trascorrendo le proprie vacanze, l’ex allenatore del Napoli si è reso protagonista di un gesto bellissimo. Il tecnico ha infatti regalato lada gioco originale di Maradallo stesso, a un. Martin, questo il nome del piccolo tifoso azzurro, appena vista laè rimasto senza parole: «Questa l’ho portata in valigia proprio per regalarla a un tifoso speciale come te, te la dono con piacere». Il Corriere del Mezzogiorno ricostruisce l’episodio di solidarietà: “Martinsi sposta con la sedia a rotelle. Da anni è ospite della casa famiglia dell’istituto religioso di Casamicciola, da quando suor Edda lo vide in un campo rom e decise di ospitarlo nell’istituto Santa Maria della ...

