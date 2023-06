Spagna-Svizzera in tv | data | orario | canale e diretta streaming Europei Under 21 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 giugno 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valida per i quarti di finale degli21. Le Furie Rosse hanno vinto il girone, trovando il pari contro l’Ucraina solo al 90?, e scenderanno in campo con i favori del pronostico. Lainvece si è qualificata per il rotto della cuffia, nonostante una sonora sconfitta per 4-1 contro la Francia, e tenterà di dare del filo da torcere ai più quotati avversari. La sfida è in programma sabato 1° luglio alle ore 21:00 alla Superbet Arena – Giulesti di Bucarest.in chiaro su Rai Sport e insu Raiplay. SportFace.