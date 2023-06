Sottomarino Titan | trovati resti umani nella zona dei detriti

Leggi Anche Com'è fatto il, il sommergibile disperso durante l'immersione verso il Titanic Le autorità hanno anche precisato di dover analizzare i resti, dopo che i detriti sono stati portati in Canada. TI POTREBBE ...2.47,trovati resti umani tra rottami Presunti resti umani scoperti tra i rottami del, imploso domenica scorsa mentre tentava di raggiungere il relitto del transatlantico Titanic a quasi 4.000 metri di profondità nell'oceano Atlantico. Lo riferisce la Guardia costiera ......umani fra i detriti delrecuperarti dal fondo dell'oceano. Il sommergibile è imploso poco dopo essersi immerso sulle tracce del Titanic. Solo nelle ultime ore alcuni rottami del...

In Italia - pur non constando precedenti simili alla tragedia del Titan - in più occasioni la Giurisprudenza ha accertato la responsabilità del vettore nel trasporto in barca dei subacquei. Ci sono anche quelli che sembrano essere resti di esseri umani fra i detriti del Titan recuperati dal fondo dell'oceano. Lo afferma la guardia costiera americana.