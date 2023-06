Sottomarino Titan | trovati resti umani nel relitto stanotte | il presidente della U S Coast Guard | “Possibili accuse penali dopo le analisi”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Mercoledì 28 giugno (orario notturno italiano), le autorità hanno annunciato il ritrovamento diall'interno dei rottami del, che è stato sollevato dalle profondità dell'Atlantico settentrionale e portato in un porto qui a St. John. L'orrore dell'implosionescorsa

I cinque presumibilmente sono morti all'istante quando il, con dimensioni simili ad un suv, è imploso sotto la pressione esercitata dalla massa d'acqua del Nord Atlantico ad una ...Le cause della tragedia Implosione del: "Improbabile recuperare i corpi delle vittime" Non ci sono più speranze di trovare vivo l'equipaggio delLa scomparsa dele la ...Il sommergibile è imploso poco dopo essersi immerso sulle tracce del Titanic e solo nelle ultime ore alcuni rottami delsono stati recuperati e portati a terra per le indagini.

«Abbiamo trovato resti umani tra i detriti del Titan»: l'annuncio della Guardia Costiera Usa Open

Sembrano essere resti umani. Li ha ritrovati la Guardia Costiera che ha fatto sapere del ritrovamento tra i detriti del sommergibile Titan imploso a quasi 4.000 metri di profondità nell’Oceano Atlanti ...Quelli che si presume siano resti umani sono stati scoperti tra i rottami del sottomarino Titan, imploso domenica scorsa mentre tentava di raggiungere il relitto del transatlantico Titanic a quasi… Le ...