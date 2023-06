Sospesa l' avvocata influencer Alessandra Demichelis | Tecniche non lecite per farsi un nome Lgr | atto anti storico e ingiusto

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 29 giugno 2023) E’ accusata di avere utilizzato "nonperconoscere e per ricavare notorietà», di essere «responsabile di accaparramento di clientela» e le sue immagini sarebbero «semmai appropriate per un format di taglio erotico». Sono alcuni dei punti sollevati dal Consiglio distrettuale di disciplina dell’Ordine di Torino che lo scorso maggio ha sospeso per 15 mesi, contestandole...