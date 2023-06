Sorpresi a rubare una borsa | nei guai due giovani

(Di giovedì 29 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata del 28 giugno scorso, a Ogliastro Marina di Castellabate (SA), i Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Castellabate hanno arrestato, in flagranza di reato, per furto aggravato in concorso, un 26enne e una 23enne di Capaccio Paestum (SA). I militari, durante un servizio di pattuglia, hanno sorpreso i due mentre si impossessavano di una, custodita nell’abitacolo di una autovettura in sosta di cui poco prima avevano infranto il finestrino. Gli arrestati sono stati ristretti, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Per altre notizie simili clicca qui: Estate 2023: Polizia Postale e Airbnb al fianco dei consumatoriSono statiin un negozio: arrestati due uomini e una donna a Positano. I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di reato, M. D. S., P. P. e N. P. per il reato di furto ...Nella serata di ieri, invece, un cittadino di origine straniera e una donna italiana sono statidagli agenti della Squadra volante ain un'auto in sosta in un parcheggio del centro. ...

Sorpresi a rubare nelle auto a Castellabate: arrestati due giovani ladri SalernoToday

Ogliastro Marina, arrestati ladri sul litorale: erano seguiti da giorni. In manette due soggetti, entrambi sulla trentina ...StampaSono stati arrestati, in flagranza di reato, mentre tentavano di rubare nelle auto parcheggiate lungo il litorale di Castellabate. I carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate, so ...