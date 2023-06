“Sola tra memoria e dolore” | la recensione del libro di Daurija Campana

(Di giovedì 29 giugno 2023) Le poesie di cui consta la sillogetra, recentemente pubblicata dalla Casa Editrice Guido Miano, scandiscono i temi fondamentali e le prevalenti soluzioni formali-stilistiche di una ricerca artistico-letteraria rigorosa e coerente, che copre all’incirca un arco cronologico decennale, da La casa di paglia (2013) a L’ultima(2021). Al fine dell’impostazione di un’analisi critica inizierei con il porre in risalto la forza caratterizzante del motivo vitalistico, che sovente assume nei testi il tratto specifico dell’amor vitae («…Del nostro stupore / il mondo era degno, / i sassi sembravano chiari diamanti, / la nostra capanna parea un castello, / ed ogni bottone una medaglia… //…// O era la bella estate di allora, / la speme di bimbo, senza bisogni, / che coglie la vita come il più bel ...

In soli 5 mesi si è spento lasciandola figlia che si è rivolta all'Osservatorio Nazionale ... in oltre 40 anni di carriera è stato imbarcato su diverse navi della Marina,le quali "Cesare", "......precedente legislatura si era realizzata un'intensa interlocuzione e proficua collaborazione... E inoltre è prevista laprogettazione del sistema di alimentazione ad idrogeno ovvero tramite ...O il disegno che una di loro tienele dita. La matita ha tratteggiato il volto di una giovane, ... il 15 agosto 2021, lasciatadalle truppe internazionali, essa si è sgretolata sotto l'urto ...

SOLA TRA MEMORIA E DOLORE Teatri Online

A Incisa Scapaccino (Asti) si preparano iniziative contro la violenza di genere, per ricordare Floriana Floris, 49 anni, vittima dell'omicidio per cui è accusato il compagno Paolo Riccone. (ANSA) ...Cerveteri – Mostre d’arte, degustazioni dei vini del territorio, musica dal vivo, prodotti cucinati con un antico forno a legna, animazione per bambini e una straordinaria attrattiva: la mongolfiera.