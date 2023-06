Smart working | il vantaggio del lavoro da remoto

(Di giovedì 29 giugno 2023) Sempre più aziende permettono ai propri dipendenti di lavorare in, ovvero di svolgere le loro mansioni direttamente da casa propria, senza necessità di recarsi in sede. Questo nuovo modo di lavorare comporta diversi benefici, alcuni logici e altri meno scontati ma ugualmente validi: basti pensare che ormai sono sempre di più le persone L'articolo proviene da Leggilo.org.

Il cosiddetto" o meglio, il lavoro da remoto " è stato per il dipendente pubblico un privilegio a danno degli utenti del pubblico servizio. I dipendenti pubblici avrebbero voluto che ...Inoltre, il significativo accordo sulloconsente alle lavoratrici di Overtel di operare in qualsiasi luogo con il rientro nei locali aziendali una o due volte al mese, realizzando il ...Poste Italiane sta inoltre realizzando il progetto "Spazi per l'Italia" , una rete di co -con la creazione di 250 siti, interconnessi, ricavati dalla valorizzazione di immobili di ...

Lavoro agile, tutte le regole che si applicano dopo il Decreto Lavoro Agenda Digitale

Tutte le ultime novità sul Decreto Lavoro, convertito in Legge: dai contratti a tempo determinato, allo smart working al libretto famiglia.È stata decisa una proroga smart working per genitori con figli under 14 fino a fine 2023: vediamo tutto quello che c'è da sapere!