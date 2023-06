Sistema sanitario sannita | criticità e urgenze secondo il Partito Democratico

(Di giovedì 29 giugno 2023) Tempo di lettura: 7 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Raffaele De Longis, del PD Sannio Sanità e consigliere comunale di Benevento e Provinciale. La nota – La Sanità Pubblica rappresenta un pilastro imprescindibile per il benessere dei Cittadini di una Comunità. Nel contesto della Provincia di Benevento, si evidenziano talune graviche richiedono un’attenzione immediata per migliorare e garantire una qualità adeguata delle cure mediche fornite ai Cittadini. I TETTI DI SPESA DELLA SANITÀ NEL SANNIO È il primo strutturale «punto critico». La spesa sanitaria mensile – pro capite – assegnata alla Provincia di Benevento è notevolmente inferiore rispetto alle altre province regionali. Il TAR ha riconosciuto questa sperequazione, collocando l’ASL di Benevento all’ultimo posto di questa classifica. In dettaglio, l’ASL di Salerno ha un tetto ...

Roma, 28 giugno 2023 "Non è accettabile che da Nord a Sud si debba parlare dia variabilità regionale e non di serviziopienamente nazionale. Continueremo in sintesi la strada intrapresa sin dall'inizio del nostro mandato, quella di ripensare un ...- - > Ilpubblico italiano, negli ultimi vent'anni, è stato investito in ogni sua articolazione da ...che la responsabilità di risultato di un dirigente pubblico (sia esso un direttore,...... dall'altra mette in risalto il grande valore e ruolo dell'infermiere nelgarantendo professionalità e capillarità sul territorio'. "Stiamo parlando " spiega Marco Marchelli, ...

Il ministro Schillaci vuole almeno tre miliardi in più per salvare il sistema sanitario Linkiesta.it

degli enti locali e di tutto il sistema sanitario, favorendo l'integrazione ospedale-territorio e la rete di tutti i servizi, con il supporto della telemedicina. (ANSA).PORDENONE - La Corte costituzionale lo ha detto chiaramente: il Friuli Venezia Giulia potrà avere margini di manovra per operare sulle condizioni economiche del personale sanitario.