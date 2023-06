Siria | oltre 15mila civili morti sotto tortura nelle prigioni di Assad | il rapporto

Senza scuole Dopo quasi 12 anni di crisi, in2,4 milioni di minori sono fuori dal sistema scolastico. Di questi il 40% è rappresentato da bambine, la categoria più vulnerabile. In ......e Iran. I loro legali hanno sostenuto che il Ruanda non può essere considerato un Paese ...11mila migranti sono sbarcati sulle coste inglesi quest'anno, mentre nel 2022 quasi 46mila persone,...al già citato Utkin, l'uomo con i tatuaggi dei reparti nazisti delle SS, ce ne sono anche altri: come Andrey Nikolaevich Troshev, già colonnello russo, che ha combattuto soprattutto inma ...

Siria. Bombe sul mercato: almeno 9 morti e oltre 30 feriti Aibi

Non dimenticare un paese ridotto in macerie. Per non dimenticare un popolo a cui un dittatore sanguinario ha dichiarato guerra Una guerra che ha mietuto centinaia di migliaia di vittime, in stragrande ...In 10 anni i paramilitari di Prigozhin hanno combattuto al soldo di Mosca in Medio Oriente, in Africa e in Ucraina ...