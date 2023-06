Siracusa | oggi in anteprima mondiale al Teatro Greco di Siracusa Ulisse | l’ultima Odissea di Giuliano Peparini

(Di giovedì 29 giugno 2023) La storia di Odisseo raccontata attraverso un intenso dialogo tra, musica e danza., lo spettacolo ideato e diretto dadebutterà aldi, il 29 giugno, in. La creazione originale del regista, coreografo e direttore artistico noto in tutto il mondo chiuderà la 58. Stagione di rappresentazioni classiche prodotta dalla Fondazione INDA e resterà in scena afino al 2 luglio per poi essere presentata nei teatri italiani, da Pompei a Ostia antica e Milano. La nuova produzione della Fondazione INDA è uno spettacolo moderno e contemporaneo che sarà ambientato in un ...

... coreografo e direttore artistico noto in tutto il mondo chiuderà la 58a Stagione di rappresentazioni classiche prodotta dalla Fondazione Inda e resterà in scena afino al 2 luglio per poi ...La giunta regionale, nella seduta di, ha approvato il disegno di legge di riforma dei Consorzi di bonifica e dell'intero sistema ... parte delle province die di Enna), Nord - occidentale (...... prima e quarto degli eletti nelle fila di Fratelli d'Italia, chehanno lasciato il partito . 'Giovanna Porto e Simone Ricupero sono stati accolti nella lista di FdI e coinvolti in tutte le ...

Siracusa. Tensioni in FdI: due consiglieri lasciano, Porto e Ricupero ... SiracusaOggi.it

"Non capiamo a quale titolo Giovanna Porto e Simone Ricupero volessero partecipare ai vertici di coalizione". Scrolla le spalle il commissario provinciale di FdI, poche ore dopo l'annuncio dei ...Prorogato per quattro mesi l'incarico in scadenza dei commissari straordinari delle Asp e delle Aziende ospedaliere siciliane. Lo ha stabilito il governo Schifani, nell'ultima seduta di giunta, su pro ...