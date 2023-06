Sinner - Djokovic | primo allenamento sul Centrale di Wimbledon

(Di giovedì 29 giugno 2023) Jannike Novakhanno saggiato per primi l'erba deldi. Sono stati infatti i protagonisti delsul campo più prestigioso del tennis mondiale in vista ...

Questa la breve clip dell'allenamento tradiffusa sui profili ufficiali del torneo di Wimbledon. The first practice on Centre Court @DjokerNole @janniksin #Wimbledon pic.Sono statia inaugurare il Campo Centrale di Wimbledon ...NovakIl tennista danese Holger Rune è uno dei talenti più puri del circuito. Insieme al numero uno al mondo Carlos Alcaraz e al nostro Jannikviene identificato da molti come l'erede dei ...

Wimbledon 2023, Jannik Sinner e Novak Djokovic si alleneranno insieme quest'oggi OA Sport

Jannik Sinner e Novak Djokovic hanno saggiato per primi l'erba del Centrale di Wimbledon. Sono stati infatti i protagonisti del primo allenamento ...Quest’anno, a inaugurare il Campo Centrale sono stati Novak Djokovic e Jannik Sinner. I due hanno dato vita a una intensa sessione di allenamento. Il serbo ha più volte fatto i complimenti a Sinner ...