Silvia Toffanin | svolta di carriera incredibile | l’ha deciso Maria de Filippi

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 29 giugno 2023) Dopo quasi 20 anni alla conduzione del suo “Verissimo”, la conduttrice veneta potrebbe essere pronta per un nuovo programma.è una delle conduttrici di punta delle reti televisive Mediaset e per lei sembrano aprirsi nuove opportunità nella prossima stagione televisiva. Nella sua, in realtà, laha condotto principalmente un unico programma, “Verissimo“.è al timone di Verissimo da quasi 20 anni (Foto Instagram @.official) – grantennistoscana.itDopo aver esordito come “letterina” nel programma di Canale 5 “Passaparola“, laha cominciato a condurre Verissimo nel 2006 e non se ne è più distaccata. Secondo le ultime indiscrezioni, però, per la conduttrice si starebbe ...