Signorini | anticipazioni sul GF Vip | durata e un provino speciale | “Veri vip”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Mancano tre mesi all’inizio dell’ottava edizione del: “ridotta,vip e nip, nessuna star del web o dei social”. “Posso dare qualche bella anticipazione. Cominciamo a metà settembre e non sarà più un’edizione lunghissima come quella dell’anno scorso che èsette mesi. Questa sarà più breve. E questo lo dico con una tale gioia così potrò avere dei ritmi umani. Avremo un’edizione mix, tra vip e nip. Ma i vip saranno famosi, facce note, la gente non dovrà chiedersi ‘ma questo qui chi è?’. I nip sarannonip, gente comune della strada, i vicini di casa. – ha continuato– Non vogliamo star del web e dei social. Ho fatto ila un nip, era un ciabattino di Arezzo, bello in una maniera spaziale. E gli ho detto ‘ma sei social?’. ...