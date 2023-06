Sigarette illecite | il disastro francese e il successo italiano

(Di giovedì 29 giugno 2023) Meno gettito fiscale, meno controlli di qualità e meno consapevolezza della situazione. È allarme sull’incremento di consumo dinell’Unione Europea, registrato nell’ultimo rapporto annuale edito da Kpmg e commissionato da Philip Morris International. Secondo questo rapporto, che studia i consumi dinon regolamentate in Ue, Regno Unito, Norvegia, Svizzera, Moldavia e Ucraina, un totale di 38,5 miliardi diè stato consumato nel 2022. Secondo questo studio, il mercatocontinua a rimanere quello dove viene registrato il più alto consumo di prodotti illeciti, con una percentuale che ammonterebbe al 61,5% del totale. Non è difficile trovare una correlazione in Francia tra l’aumento vertiginoso del prezzo dei pacchetti, imposto dal ...

... Regno Unito, Norvegia, Svizzera, Moldavia e Ucraina, commissionato da Pmi, rivela che solo nell'Ue sono stati consumati 35,8 miliardi di, causando ai governi una perdita stimata ...in Europa Il rapporto annuale Kpmg 2022 sul consumo illecito diin Ue, Regno Unito, Norvegia, Svizzera, Moldavia e Ucraina - commissionato proprio da PMI - ha documentato ...... ai quali non erano in grado di garantire i medesimi guadagni con altre attività, si ... l'eroina o l'hashish in grosse quantità, rimanevano quelli tradizionali del contrabbando di(...

Tabacco: Pmi-Kpmg, aumentano le sigarette illecite nell'Ue, Italia si ... Adnkronos

Secondo il rapporto annuale stilato dalla società di consulenza KPMG, il numero di sigarette illecite consumate in Europa sarebbe ..."In altri Paesi si assiste purtroppo allo spostamento del mercato legale verso quello gestito dalle reti criminali, che testimoniano il ...