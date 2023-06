Sicurezza stradale | le novità | come funziona il nuovo “Alcolock”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il disegno di legge sulla– approvato di recente – prevede un rafforzamento delle misure di contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e droghe. Sono introdotti i divieti di assumere alcolici per i conducenti già condannati per reati specifici e l’obbligo: c’è l’obbligo di installare il cosiddetto “”, che impedisce l’avvio del L'articolo proviene da Il Difforme.

...prevede interventi di manutenzione straordinaria per ' il ripristino delle condizioni dimediante interventi di rifacimento, opere di consolidamento di sostegno della piattaformae ......ora accusato di aver sparato a distanza ravvicinata al giovane fermato per un controllo... che avevano schierato 2.000 agenti di. Le prime tensioni sono state registrate a Tolosa, ...Per fareservono agenti sulle strade e al momento sono troppo pochi . Bisogna ripianare gli organici e riaprire i distaccamenti chiusi". Entrando nel dettaglio delle questioni ...

Arezzo, 29 giugno 2023 – “La sicurezza è una cosa seria, sulla quale non si può avere solo una visione di parte, ma bisogna guardare al problema a 360° gradi”. A dirlo è l’assessore alle infrastruttur ...I nuovi autovelox potranno accertare più violazioni, come il superamento del limite di velocità e la mancanza della revisione auto ...