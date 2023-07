Si può usare senza conto e non serve Internet Che cos’è l’euro digitale | la moneta del futuro

(Di giovedì 29 giugno 2023) La Commissione europea ha posto le basi, con una proposta legislativa, per la creazione dell'euro. Ma di che cosa si tratta? È una "valuta" emessa dalla Banca centrale europea e disponibile al grande pubblico. Sarà esattamente come le banconote, ma solo in versione. Come il contante, ogni eurodetenuto dai consumatori sarà garantito direttamente dalla Banca centrale europea. Verrà distribuito a cittadini e imprese da banche e altri prestatori di servizi di pagamento, che possono essere anche Poste o Comuni. Segui su affaritaliani.it

Pd: non basta, Meloni nonrestare indifferente "Non bastano le parole del Ministro Sangiuliano", commenta in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati: "Non siuna ......ha diritto alla Carta acquisitianche richiedere anche la Carta risparmio spesa , valida per cittadini e famiglie con un Isee entro i 15mila euro, riconosciuta sotto forma di buoni spesa da...'Le affermazioni di Sgarbi al Maxxi sono inaccettabili e gravissime, segno di una regressione culturale preoccupante. Non bastano le parole del Ministro Sangiuliano: non siuna grande istituzione culturale come platea per uno spettacolo indecoroso e offensivo delle lavoratrici e di tutte le donne. Chiediamo provvedimenti convinti che anche la Premier Meloni non ...