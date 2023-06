Sfuma l’obiettivo di mercato del Napoli | l’Atalanta blinda il suo gioiello

(Di giovedì 29 giugno 2023) A serio rischio la trattativa per portare il talento delal: il club bergamascoil suo giocatore. Un difensore centrale pronto a sostituire Kim Min-jae, è questoprimario del. Con la partenza del giocatore sudcoreano in direzione Bayern Monaco, la squadrapartenopea è alla ricerca di un suo valido sostituto da regalare quanto prima a mister Rudi Garcia. La volontà delè quella di trovare il nuovo difensore che affiancherà Amir Rrahmani il prima possibile, in modo da farlo lavorare con il tecnico francese già dal ritiro di Dimaro-Folgarida che si terrà dal 14 al 25 luglio. Scalvini si allontana dalTra i vari profili seguiti dal, oltre quelli di Kevin Danso del Lens ...

Commenta per primoundi mercato del Genoa. Dopo settimane di ... Manca ancora'ufficialità ma il passaggio in ......'interista Bellanova a destra e'empolese Parisi,di ... ma'attaccante del Torino, ben imbeccato da Rovella, impatta ... ben imbeccato da Rovella, impatta malissimo e'azione. Un ...Per sua natura,'essere rifugge e combatte il cambiamento con ...credere che la Serie A sia ancora il campionato -dei ... in quel caso ogni pregiudizio e convinzione del passatonel ...