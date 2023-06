Serie A Femminile | elezione Cappelletti I complimenti di Casini | “Buon lavoro e in bocca al lupo”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Eletta alla guida del calcioitaliano diA, Federicaha ricevuto il benvenuto da parte del presidente della LegaA, Lorenzo: “Congratulazioni e auguri dia Federicaper la suaalla Presidenza della DivisioneProfessionistica. Un grande inala Lei e al suo team, in questa importante fase di crescita del calcioitaliano e di percorso verso la creazione di una Lega autonoma. Desidero anche salutare e ringraziare la Presidente uscente, Ludovica Mantovani, per la dedizione e il grandesvolto, soprattutto per aver guidato ...

Platonic, un inno alle gioie della friend zone e alle libertà che concede. Dal punto di vista. Unache chiede di abbassare le aspettative di un arco narrativo compiuto per lasciarsi andare alle gioie del cazzeggio. In risposta alla stupidità del nostro presente. Su Apple TV+.... n°1 d'Italia e testa din°8, pienamente recuperato dopo il ritiro precauzionale ad Halle ... Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabelloneUS Open 2022Commenta per primo Federica Cappelletti , vedova del grande Pablito Rossi, è stata eletta come nuova numero 1 dellaA del calcio, con il voto unanime dei dieci club. La giornalista, presidente della fondazione che porta il nome del marito, era l'unica candidata alla presidenza . Dalla corsa si era ...

FIGC, Federica Cappelletti eletta a guida della Serie A Femminile. Era l'unica candidata TUTTO mercato WEB

Federica Cappelletti è stata eletta questa mattina in assemblea alla guida della Serie A del calcio femminile. Lo apprende l'ANSA. La vedova di Paolo Rossi era candidata unica ed è stata votata all'un ...Federica Cappelletti, vedova del grande Pablito Rossi, è stata eletta come nuova numero 1 della Serie A del calcio femminile, con il voto unanime dei dieci club. La giornalista, presidente della fonda ...