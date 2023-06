Sergei Surovikin | il generale che sapeva troppo è stato arrestato «L’hanno preso per le p…»

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ilrussoarre. Lo ha fatto sapere il Moscow Times, citando due fonti vicine al ministero della Difesa russo. «La situazione con lui non era ok. Per le autorità. Non posso dire altro», ha detto una delle fonti. «A quanto pare, () ha scelto la parte di Prigozhin durante la rivolta, eper le palle», ha detto la seconda fonte citata dal giornale di Mosca in lingua inglese. Il quotidiano sottolinea che delnon si avevano più notizie da sabato, giorno della rivolta della Wagner. Secondo il New York Times,era al corrente dei piani di ribellione della milizia. La scomparsa L’AdnKronos scrive che alla domanda su dove si trovi attualmente ...

Il generale russo Sergei Surovikin è stato arrestato - Mondo Agenzia ANSA

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Arrestato generale Surovikin: era passato con Wagner. LIVE ...