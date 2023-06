Serenissima Ristorazione presenta il primo bilancio di sostenibilità

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 giugno 2023) Roma, 29 giu. (Adnkronos) -re ildiriguardante la CapogruppoSpa è un risultato di rilievo che racconta 40 anni di storia di un Gruppo che ad oggi conta 14 società collegate, un fatturato consolidato di oltre 400 milioni di euro e più di 10.000 dipendenti. L'azienda ha analizzato il suo impatto ambientale e sociale nonché le azioni realizzate per migliorarlo, prendendo in considerazione i dati del triennio 2019-2021 nel quadro comune di rendicontazione ambientale, sociale e di governance stabilito dalla Commissione Europea. "Abbiamo deciso di anticipare la normativa di due anni per ribadire che il nostro impegno per laorienta anche le nostre scelte d'impresa – commenta Giulia Putin, Chief ...