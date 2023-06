Sequestrati 126mila euro ad Alexander Pereira | contestate spese con la carta di credito della Fondazione Teatro del maggio fiorentino

(Di giovedì 29 giugno 2023) Utilizzava ladidelmusicaleper pagare“non inerenti la sua funzione”. Tradotto: trasloco, pernottamenti in alberghi, voli aerei e con elicottero, taxi e treno. E per altre compere personali aveva “ottenuto il rimborso”. Totale delle? 126.483,61. Che ora la procura di Firenze ha sequestrato ad, ex sovrintendente, accusato di peculato. È stato contestato aanche di avere ottenuto il pagamento diretto, da parte di due fondazioni estere, del canone locativopropria abitazione ...

"Notizia che non ci coglie di sorpresa. Da mesi chiedevamo di intervenire per cambiare le cose, ma il Sindaco non ci ha voluto ...La guardia di finanza di Firenze ha sequestrato ieri - mercoledì, 28 giugno - la somma di 126.483,61 ad Alexander Pereira, ex sovrintendente della Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino, ...Dopo la notizia delle indagini avviate nei suoi confronti per peculato, una nuova scure si è abbattuta sull'ex sovrintendente della Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino Alexander Pereira . ...

Maggio Musicale, sequestrati 126mila euro all’ex sovrintendente Pereira Controradio

All’ex sovrintendente del Maggio Fiorentino, Alexander Pereira, indagato per peculato, la Procura di Firenze ha sequestrato, a scopo preventivo, la somma di 126.483,61 ...L'ex sovrintendente è indagato per peculato. L'operazione sul maggio musicale è stata condotta dalla guardia di finanzna ...