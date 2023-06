Senza il Mes non casca il cielo | anzi ci sono cose interessanti

(Di giovedì 29 giugno 2023) Hanno provato in tanti a tirarle la giacchetta e in tutti i modi, minacce comprese. Prima le opposizioni e i giornaloni, i quali dall’alto dei loro errori hanno spiegato al presidente del Consiglio che non ratificare il cosiddetto Mes era un colossale sbaglio, che rischiava di mettere il nostro Paese in difficoltà. Poi le pressioni affinché Giorgia Meloni mettesse la firma sotto all’accordo europeoarrivate direttamente da Bruxelles, con un messaggio chiaro:la sottoscrizione, l’Italia non riceverà i soldi che le spettano del Pnrr. Visto che neppure questi avvertimenti hanno sortito effetto, ecco piovere i «consigli disinteressati» di chi avvisava cheun’intesa sarebbero stati dolori su altre questioni care a Palazzo Chigi, migranti compresi. Insomma, il nostro Paese sarebbe stato tagliato fuori dalle decisioni che ...

"Ha senso " ha chiesto all'Aula - che procediamo a una ratifica (del, ndr)conoscere il contesto ,conoscere come lo strumento si inserisce nella logica generale,sapere qual è ...MELONI COME DRAGHI Anche sul versante dei tempi della ratifica del trattato sul, il meccanismo ... Il quale a Palazzo Chigi,mettere a disagio la componente piddina della sua squadra ...Ilviene però evocato in una lettera a Michel del presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe (l'... dove la guerra "continuasosta": La nostra incrollabile unità "scrive - contrasta con la ...

Mes, cosa succede senza la ratifica dell’Italia Gli scenari e le posizioni in Ue Corriere della Sera

(Teleborsa) - Sostegno all'Ucraina, economia, sicurezza e difesa, migrazione e relazioni esterne. Sono i temi in agenda nel Consiglio UE in programma oggi e domani e su cui la la presidente del Consig ...Giorgia Meloni pronta ad andare a Bruxelles per il Consiglio Europeo, sul tavolo tanti dossier caldi a cominciare dal Mes ...