Sembra Boris | invece è lo spot governativo di Mancini contro le droghe

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 giugno 2023) Sarà stato il caldo umido, il divano in ecopelle, l’aria condizionata rotta, l’Under 21 incapace di ricorrere ai biscotti altrui per farsi buttare fuori con dignità dall’ennesimo Europeo. O il pusher col telefono staccato (l’avranno arrestato, chissà). Ma ad un certo punto c’è parsa l’unica soluzione razionale: andare al parchetto sotto casa, tra quelli che “si sfondano di canne” (come da nuovo codice della strada in approvazione), a farci un binge watching del video in cui Robertoci dice di non drogarci. L’avete visto tutti, e chi non l’ha fatto lo recuperi ora. Poi andiamo avanti. Questo: È la campagna di comunicazione istituzionale “pensata” per la «Giornata internazionalel’uso ed il traffico illecito di». Il ct della Nazionale più depressa del millennio – scelto, supponiamo, in quando idolo di un paio di ...