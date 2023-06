"Mi sta piacendo moltissimo. Mi piace servire le bottiglie di acqua liscia e frizzante, i caffè, ma mi piace di più servire le Coca cola". Gabriele è uno deidi età compresa tra i 17 e i 24 anni con disturbi dello spettro autistico che da oggi e fino a settembre lavorerà al lido Matinelle di Trani. Con lui ci sono Nicola, Giuseppe, Gabriel, ...Si è detto felice anche dell'accoglienza ricevuta da tutti "anche se idel quinto anno ... Ma non era un bambino sereno: aha chiesto aiuto. Così, con il supporto della dottoressa Manni, ma ...Per l'Italia si stima un valore medio che sfiora il 15%, come a dire che un ragazzo suè in difficoltà. Il 30% deicalabresi, il 28% di quelli siciliani, il 25% di quelli campani, il 22% ...

Sei ragazzi del progetto autism friendly al lavoro per l'estate - Cronaca Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...La testimonianza di un passante fondamentale per l'arresto del presunto omicida della ragazza di 17 anni a Primavalle.