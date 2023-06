Se sentite un tonfo è quello di Baby K

Leggi su biccy

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il nuovo video diK dal titolo M’Ama Non M’Ama è uscito oggi nell’indifferenza generale e io ovviamente ve lo pubblico qua sotto perché la amo dai tempi di Femmina Alpha. Come vi ho scritto due settimane fa durante il primo ascolto di M’Ama Non M’Ama il singolo è troppo debole per competere nella giungla dei tormentoni estivi. “Diciamoci la verità, l’estate non sarebbe stata la stessa senza il singolo diK. Anche se in questo caso ne avremmo fatto volentieri pure a meno“. E avevo ragione. In due settimane su Spotify non ha raggiunto neanche il mezzo milione di streams, su iTunes attualmente si trova fuori la top40 e non è mai entrata nella classifica FIMI. Insomma, seunche ha fattoK questa estate. Le aspettative su lei erano altissime, dal 2015 ...