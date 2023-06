Scuola | Valditara | “Voto in condotta può portare debito”

(Di giovedì 29 giugno 2023)in, valutazione comportamento e sospensioni: asi cambia Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, vara una riforma in tre direttrici con interventi sul tema del bullismo “che daranno vita a una revisione normativa” e saranno poi applicate nei singoli casi sulla base di decisioni adottate dai consigli di classe, nel rispetto dell’autonomia scolastica. In particolare, tra le misure più significative, quella che prevede che ilinsia riferito a tutto l’anno scolastico, dando particolare rilievo a eventuali atti violenti; all’ultimo anno, poi, la valutazione del comportamento inciderà anche sull’esame di Maturità. E ancora: il 6 ingenererà unin Educazione civica e con oltre 2 giorni ...

'Con 6 in condotta scatta il debito in Educazione civica. Con più di 2 giorni di sospensione, lavori socialmente utili' ...Il docente e scrittore Enrico Galiano non si trova d'accordo con il piano del ministro Giuseppe Valditara contro il bullismo nelle scuole.