(Di giovedì 29 giugno 2023) Sarebbe stata una coppia, uomo e donna, residente in Inghilterra a incidere i propri nomidel, riprendendo la scena per poi pubblicarla sui social. È quanto ricostruito dai carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, che hanno avviato gli accertamenti dopo la denuncia presentata dall'Ente Parco

...di luglio ed è giunta alla ventottesima edizione richiama sulle montagne in cui sipagine ... accollandosi le spese delsoggiorno al Colle delLys e considerando il meeting una preziosa ...Sono i principi cui si ispirarono i Padri della nostra Repubblica, quelli chele regole ...e in maniera poco convinta su start - up innovative che fuggono all'estero per implementare le...... oppure lettrici che all'approssimarsi della fatidica data del 14 luglio 1789 intuirono il presagio di morte deibeniamini e prontamentealla redazione del settimanale Margaret . Il ...

Scrissero il loro nome sulle mura del Colosseo: identificati turisti Sky Tg24

Gli investigatori sono risaliti alla coppia, un uomo e una donna inglesi, che dopo aver sfregiato le mura del monumento e ripreso la scena hanno pubblicato il video sui social ...