Screening per l’Epatite C | possibile farla presso gli studi medici

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 29 giugno 2023)perC gratuiti. La campagna è diretta ai nati dal 1969 al 1989. Il Dottor Gianni Verde informa i suoi pazienti È partita la campagna di prevenzione perC. Si tratta di una campagna nazionale, partita anche in Campania. Loè diretto ai nati dal 1969 al 1989. Èeffettuarlo in tutti gli. Tutte le ASL e le strutture della Campania sono chiamate ad organizzarsi. A darne notizia per i suoi pazienti il Dottor Gianni Verde attraverso una comunicazione inviata in redazione. “Èeffettuare lodirettamente nelloo in via Di Vittorio, 165 a Qualiano. Il test avviene attraverso un prelievo di sangue capillare: il cosiddetto pungidito. I ...