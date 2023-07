Scopriamo insieme Overskin | la linea di make-up dell’Estetista Cinica

(Di giovedì 29 giugno 2023) L’Estetista, Cristina Fogazzi, ha deciso di lanciare la suadi-up chiamata, con l’obiettivo di rompere gli schemi e superare le limitazioni imposte dai canoni di bellezza convenzionali. Durante l’evento di lancio, avvenuto a giugno 2023, Cristina ha sottoto l’importanza di liberarsi dai preconcetti e di abbracciare la propria individualità., l’Estetistadebutta anche nel mondo del-upè una sfida audace per VeraLab, il rinomato brand di bellezza con un enorme successo commerciale. Ma cosa rende speciale questa nuovadi prodotti-up? Il concetto alla base diè che la bellezza non debba più essere un ...

il prezzo dell'outfit. Tim Summer Hits, Elodie indossa un costume tagliato e lo abbina ai pantaloni di pelle: il prezzo dell'outfit Elodie è una delle regine indiscusse dell'estate ...La coppia, che a febbraio ha attraversato un momento di crisi, è, ora, più forte di prima e i due postano moltissimi contenuti, tra foto e video, che li vedono semprequali sono le novità che l'azienda di Cupertino potrebbe introdurre con la prossima generazione dei suoi auricolari wireless. Sebbene l'Apple Watch sia spesso considerato il ...

Necessary Evil: un videogioco fatto per non giocare Agenda Digitale

La conduttrice Ilary Blasi si gode il riposo dopo la fine della stagione televisiva, ma l'assenza di Bastian Muller si fa notare. C'è aria di crisi Vediamo insieme i dettagli!Secondo alcune indiscrezioni, Paola Barale potrebbe partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello in qualità di opinionista ...