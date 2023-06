Scontro tra le auto di due donne | i Vigili del fuoco ne estraggono una dalle lamiere

(Di giovedì 29 giugno 2023) Idelhanno dovuto estrarredell’una donna di 61 anni, rimasta incastrata all’interno della propria vettura nellotra due mezzi in via Acerbi, a Castano Prima, nella mattinata di giovedì 29 giugno. Incidente tra duea Castano Primo, donna estrattaLotra le due vetture ...

Le anticipazioni della soap di Rai3 dal 3 al 7 luglio rivelano che Alberto avrà un durocon ... La distanzaMarina e Roberto diventerà incolmabile. Lara cercherà di arginare Ida pronta a ...Mussolini, losorelle dopo la scelta di Alessandra Volano gli stracci in casa Mussolini . Le sorelle Alessandra e Rachele non se le mandano a dire. Alla meno nota consigliera comunale e meloniana di ...Sono ammessi confrontisquadre dello stesso paese. Le prime tre classificate di ogni girone ... Qualora loproibito avvenga solo in caso di qualificazione del suddetto club dal turno ...

Regina, scontro tra due moto: un morto e un ferito grave La Provincia di Lecco

Incidente stradale a Castano Primo: scontro tra le auto di due donne, una 61enne estratta dalle lamiere dai Vigili del fuoco ...Oggi 29 giugno intorno alle 13 scontro tra un’auto e una motocicletta a Gozzano nei pressi delle rubinetterie Zucchetti. Nello scontro un 67enne a bordo della motocicletta ha impattato contro un’auto ...