Scontri nella notte in tutta la Francia dopo la morte di Nahel | 150 arresti Massima allerta per la marcia convocata dalla madre del 17enne – I video

Leggi su open.online

(Di giovedì 29 giugno 2023) È stata unadi duri, quella appena trascorsa in, la secondaladi, ilucciso da un poliziotto mentre era a bordo di un’auto a Nanterre, periferia di Parigi. Incidenti esi sono verificati sinterra serata di mercoledì in particolare a Tolosa, a Lille e a Nantes. A Nanterre, dove il giovane è morto, diversi edifici pubblici e privati sono stati danneggiati, e un edificio e un autobus sono stati dati alle fiamme. La prefettura della regione parigina aveva dispiegate preventivamente circa 2mila agenti anti-sommossa, coadiuvati da droni per monitorare gli incidenti. E questa mattina il ministro dell’Interno Gerald Darmanin ha reso noto che al termine della seconda ...