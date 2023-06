Schiaffeggia compagna e figlia a Torre del Greco | arrestato

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 29 giugno 2023)lae la, arrivando ad aggredire uno dei cani di famiglia. Avrebbe costretto le donne a restare chiuse in casa portando via le chiavilae la. Il fatto è accaduto Ieri pomeriggio adel. Gli agenti del locale Commissariato, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in corso Vittorio Emanuele per una segnalazione di lite familiare. Appena i poliziotti, una donna li ha avvicinati e ha raccontato che il compagno aveva minacciato lei e lacon un coltello. Tutto per futili motivi. Poi le avrebbe prese a schiaffi e, dopo aver aggredito anche uno dei loro cani, le avrebbe costrette a restare chiuse in casa, allontanandosi con le ...