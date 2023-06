Scherma | le spadiste vincono il bronzo ai Giochi Europei Podio importante in ottica qualificazione olimpica

(Di giovedì 29 giugno 2023) L’Italia conquista la terza medaglia nelle prove a squadre dei2023. Dopo l’oro del fioretto femminile, l’argento degli sciabolatori, oggi è arrivato ildelle. Uncontinentale per le azzurre, che hanno ottenuto anche punti pesanti nel cammino di. Il quartetto composto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola ed Alberta Santuccio ha sconfitto nella finalina per il terzo posto la Svizzera con il punteggio di 37-33. Una sfida che ha praticamente visto le azzurre sempre al comando, con l’allungo decisivo di Mara Navarria contro Brunner (6-2). Nel finale Fiamingo è salita in pedana sul +3 e ha conservato perfettamente il vantaggio. L’Italia aveva cominciato il proprio cammino con la vittoria agli ottavi ...

...Mara Navarria ha vinto l'argento nella spada femminile e la sua è la settima medaglia della... Per le quattroazzurre, adesso, testa a Cracovia, per la gara a squadra dei Giochi Europei ......(BULGARIA) " L'argento di Mara Navarria nella spada femminile è la settima medaglia della... Per le quattroazzurre, adesso, testa a Cracovia, per la gara a squadra dei Giochi Europei ...Si gode così queste prime medaglie il Presidente della Federazione Italiana, Paolo Azzi . "... Per l'Italia in pedana leRossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta ...

Scherma, le spadiste conquistano il bronzo nella prova a squadre CONI

Un podio ...